Іракські війська звільнили останній оплот ІД у країні

Іракські урядові війська встановили контроль над містом Рава на заході країни, влада назвали цей населений пункт «останнім оплотом» в Іраку бойовиків терористичної організації "Ісламська держава". Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони країни, передає РБК.

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Багдад почав наступ на Раву 11 листопада. Місто розташоване на кордоні Іраку і Сирії, на лівому березі річки Євфрат. Формування бойовиків захопили місто ще в 2014 році.

Два тижні тому, 3 листопада, іракські військові звільнили від бойовиків місто Ель-Каїм, також розташоване неподалік від іраксько-сирійського кордону. Одночасно з цим наступ проти сил ІД по іншу сторону кордону розвивали війська Дамаска. 9 листопада збройні сили країни заявили про падіння останнього великого оплоту ІД у країні - міста Абу-Кемаль.