У Сирії бойовики захопили російську зброю (фото)
17:35, 17 листопада 2017Світ
1849 0
Був захоплений склад з боєприпасами, поставленими сирійський військовим Росією.
Захоплена в Сирії російська зброя / фото t.me/directorate
Бойовики "Ахрар аш-Шам" напали на базу сирійської армії у Східній Гуті і захопили поставлену Росією зброю. Про це повідомляє Telegram-канал Directorate 4.
Читайте такожБойовики ІДІЛ захопили новітній російський танк у Сирії (фото)
"Унаслідок бою ними був захоплений склад з боєприпасами де, крім автоматів Калашникова, їм дісталися патрони до крупнокаліберних пулеметів й кілька реактивних вогнеметів РПО-А "Шмель", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, бойовики "Ісламського держави" знищили російський танк Т-90 й більше десяти сирійських військовослужбовців під час боїв під Абу-Камалем.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter