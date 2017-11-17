У Сирії бойовики захопили російську зброю (фото)

17:35, 17 листопада 2017
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Був захоплений склад з боєприпасами, поставленими сирійський військовим Росією.

У Сирії бойовики захопили російське зброю / фото t.me/directorate

Бойовики "Ахрар аш-Шам" напали на базу сирійської армії у Східній Гуті і захопили поставлену Росією зброю. Про це повідомляє Telegram-канал Directorate 4.

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"Унаслідок бою ними був захоплений склад з боєприпасами де, крім автоматів Калашникова, їм дісталися патрони до крупнокаліберних пулеметів й кілька реактивних вогнеметів РПО-А "Шмель", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, бойовики "Ісламського держави" знищили російський танк Т-90 й більше десяти сирійських військовослужбовців під час боїв під Абу-Камалем.

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Теги: #захоплена зброя у Сирії#російська зброя у Сирії