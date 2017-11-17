"Зірвало башту": у Сирії знищили новітній російський танк Т-90 (фото)

Бойовики "Ісламської держави" знищили російський танк Т-90 і більше десяти сирійських військовослужбовців під час боїв під Абу-Камалем.

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Стверджується, що це перший випадок, коли подібне сталося з танком Т-90. Про це повідомляє Telegram-канал Directorate 4, посилаючись на повідомлення ІГД

"В результаті підриву боєкомплекту танку зірвало башту - це перший випадок в історії Т-90", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня бойовики ІДІЛ захопили танк Т-90А, поставлений сирійським військовим з Росії.