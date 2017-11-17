Німецького поліцейського звільнили за нацистське вітання і тату

У Німеччині суд постановив звільнити зі служби поліцейського за нацистські жести і татуювання. Про це йдеться у повідомленні федерального адміністративного суду у Лейпцигу, передає Європейська правда.

"Службовця, який має татуювання неконституційного змісту і який демонстрував так зване гітлерівське привітання, може бути звільнено з служби" - йдеться у повідомленні. Також суд присудив чоловіку виплатити штраф у розмірі 300 євро.

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Як повідомляє Spiegel, у поліцейського виявили татуювання з текстом забороненого гімну нацистської партії Хорста Весселя. Ще в 2007 році прокуратура ініціювала кілька перевірок стосовно правоохоронця. Йому інкримінували причетність до створення CD-дисків та буклетів з текстами, що розпалюють расову ненависть.

Також його звинувачували в носінні тату нацистського змісту і демонстрації нацистських жестів. Тоді не вдалося довести, що поліцейський публічно демонстрував свої тату і нацистське привітання.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Берліні біля Рейхстагу через нацистське вітання затримали двох китайців.