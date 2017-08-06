У Берліні біля Рейхстагу через нацистське вітання затримали двох китайців

У Берліні в суботу, 5 серпня, поліція затримала двох туристів з Китаю. Вони фотографували один одного на тлі будівлі Рейхстагу, демонструючи при цьому нацистське вітання у формі викинутої угору правої руки, повідомляє агенція dpa, передає DW.com.

Про це поліції повідомили двоє охоронців будівлі, в якій засідає німецький парламент - Бундестаг.

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Туристів, одному з яких 36 років, а іншому - 49, відпустили з-під варти після внесення кожним з них застави в розмірі 500 євро. Проти них відкрили провадження через використання символіки антиконституційних організацій.

У Німеччині використання нацистської символіки заборонено Кримінальним кодексом. До такої символіки відносять прапори, значки, окремі предмети уніформи, гасла, форми вітання та інше.