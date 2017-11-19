Переворот у Зімбабве: президента Мугабе звільнили з поста голови правлячої партії

Правляча партія Зімбабве ЗАНУ-ПФ змістила Роберта Мугабе з поста партійного лідера. Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Своїм новим главою члени партії обрали 75-річного екс-віце-президента країни Еммерсона Мнангагву, якого Мугабе звільнив два тижні тому.

Багато людей в Зімбабве сприймали Мнангагву як найбільш можливого наступника 93-річного Мугабе, і його звільнення спровокувало хвилю обурення в правлячих колах країни.

Відставка Мнангагви побічно підтвердила побоювання, що Мугабе має намір передати владу своїй дружині Грейс, яка на 40 років молодша за нього. Повідомляється, що в неділю Грейс Мугабе була виключена з лав правлячої партії.

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ЗАНУ-ПФ також почала процес усунення Роберта Мугабе з поста глави держави.

Як відомо минулого тижня військові взяли під варту президента Мугабе, його сім'ю і деяких міністрів його кабінету. Президенту було запропоновано добровільно піти у відставку

У суботу десятки тисяч зімбабвійців взяли участь у вуличних акціях проти правління Роберта Мугабе.

На неділю запланована зустріч укладеного під домашній арешт президента з представниками військового командування.

Спостерігачі відзначають, що у Мугабе багато прихильників і ореол героя визвольного руху, тому армія і політичні супротивники хочуть дати йому можливість піти гідно, особливо з урахуванням похилого віку батька нації, в традиціях якої - шанувати людей похилого віку.