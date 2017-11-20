Переговори про створення правлячої коаліції у ФРН провалилися

Переговори про створення нової урядової коаліції в Німеччині перервані. Як заявив в неділю, 19 листопада, Крістіан Лінднер (Christian Lindner), очолювана ним Вільна демократична партія (ВДП) покинула переговори, в яких також брали участь партії ХДС, ХСС і "Союз 90"/"зелені", як пише DW.

"Ми не можемо нести відповідальність за дух, яким наповнені документи урядових консультацій", - заявило керівництво партії в мікроблозі Twitter. "Ми були б змушені відмовитися від наших основних принципів і від усього, до чого ми прагнули довгі роки. Ми не будемо підводити наших виборців, підтримуючи політичний курс, в який ми не віримо", - йдеться далі в повідомленні.

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Лінднер пояснив зрив консультацій "відсутністю довіри між партнерами". За його словами, сторонам не вдалося знайти загальну ідею із модернізації країни. "Краще не керувати країною, ніж керувати неправильно", - додав політик. "Сьогодні, після тижнів переговорів, ми маємо перед собою список незлічимих протиріч, відкритих питань та конфліктів цілей", - зауважив він.

За словами політика, протиріччя між ВДП з одного боку, і ХДС і ХСС з іншого виявилися нездоланними. У ході консультацій в неділю були зроблені кроки у зворотний бік, оскільки були поставлені під сумнів раніше досягнуті компромісні рішення, сказав Лінднер.

Представники "зелених" розкритикували відмову лібералів від продовження переговорів. Представник партії Райнхард Бютікофер (Reinhard Bütikofer) написав на своїй сторінці в Twitter, маючи на увазі Лінднера: "Він вибрав вид популістської агітації замість державної політичної відповідальності".

Критично про дії Лінднера відгукнулася і заступник генерального секретаря ХДС Юлія Клекнер (Julia Klöckner). Те, як ліберальний політик виступив із заявою, вона назвала в Twitter "добре підготовленою спонтанністю". На думку Клекнер, порядно було б, якщо всі чотири керівники партій, що брали участь в переговорах, спільно зробили заяву для преси про їх припинення.

Переговори по створенню коаліції, попередньо названої "Ямайкою", тривали близько чотирьох тижнів.