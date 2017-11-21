Путін заявив про намір провести сьогодні телефонну розмову з Трампом

Президент РФ Володимир Путін заявив про намір провести сьогодні телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі з президентом Сирії Башаром Асадом, яка пройшла напередодні ввечері в Сочі.

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«На основі нашої сьогоднішньої зустрічі я проведу консультації з лідерами тих країн, про які вже згадав. Уже сьогодні заплановано розмову з еміром Катару, завтра (21 листопада) - з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, потім - із лідерами країн регіону», - сказав Путін.

Раніше на полях саміту АТЕС у В'єтнамі Путін і Трамп підтвердили рішучість завдати поразки ІД у Сирії. У спільній заяві лідерів Москва і Вашингтон висловили намір боротися проти терористів у Сирії «до повного розгрому» ІД і домовилися підтримувати військові канали для забезпечення безпеки військових двох країн у Сирії.