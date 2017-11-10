РосЗМІ смакують скороминущу зустріч Путіна і Трампа: після закінчення церемонії він злегка торкнувся плеча російського лідера (фото, відео)

Президент Росії Володимир Путін привітав рукостисканням президента США Дональда Трампа на саміті АТЕС й коротко поспілкувався з ним.

Це сталося під час церемонії фотографування в національних костюмах, передає російський пропагандистський ТАСС.

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"Після обміну репліками Трамп став для фотографування по праву руку від російського президента. Після закінчення церемонії він злегка торкнувся плеча російського лідера, коли всі стали розходитися", - йдеться у повідомленні.

Раніше Білий дім повідомив, що у В'єтнамі не буде окремою формальної зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним.

У свою чергу, прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков зазначив, що від американської сторони надходять суперечливі заяви, але РФ продовжує працювати з тим, щоб вийти на якесь розуміння, але два президента "так чи інакше перетнуться", оскільки перебувають в одному місті.