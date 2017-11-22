Влада Палестини заморозила всі офіційні контакти з США
09:22, 22 листопада 2017Світ
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Палестина відповіла на погрози адміністрації Трампа закрити представництво Організації звільнення Палестини у США.
Ілюстрація / REUTERS
Влада Палестини заморозили всі офіційні контакти із Вашингтоном у відповідь на погрози адміністрації Трампа закрити представництво Організації звільнення Палестини у США.
Як повідомляє Deutsche Welle, про це заявив міністр закордонних справ Палестини Ріяд аль-Малікі.
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"У чому користь від проведення з ними будь-яких зустрічей, якщо вони закривають наш офіс?" - наголосив аль-Малікі.
Крім того, палестинський міністр додав, що своєю заявою він лише дав офіційний характер кроку, який і так виходив з позиції американської сторони.
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