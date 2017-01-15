Нова зустріч із врегулювання на Близькому Сході може відбутися до кінця року

Про це йдеться в підсумковій заяві другої подібної конференції, що завершилася в Парижі, передає ТАСС.

"Учасники зустрічі висловили готовність знову зібратися для оцінки прогресу до кінця року", - йдеться в документі.

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Конференція з врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту скликалася за ініціативою Франції двічі. Палестина та Ізраїль від участі відмовилися.

Як повідомлялося, глава МЗС Франції Жан-Марк Еро за підсумками конференції заявив, що Франція готова організувати зустріч прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і палестинського лідера Махмуда Аббаса в Парижі.

Держсекретар США Джон Керрі Нетаньяху запевнив, що конференція не призведе до появи нової резолюції Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, 23 грудня 2016 року Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, в якій засудила нинішню політику Ізраїлю щодо розбудови поселень на Західному березі річки Йордан та в східній частині Єрусалима. У відповідь Ізраїль вирішив скоротити фінансові внески до ООН.