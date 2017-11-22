У Лондоні помер відомий оперний співак Дмитро Хворостовський. Про це повідомив співак Дмитро Маліков.

"У мене інформація від моєї поетеси Лілії Віноградової, яка з ним була дуже близька і яка була там з ним. Вона мені написала, що він помер о 3.36 ранку за лондонським часом", — сказав Маліков "РІА Новости".

Інформацію про смерть Хворостовського РБК підтвердив народний артист Росії і депутат Держдуми Йосип Кобзон.

Крім того, посилаючись на слова агента оперного співака, про його смерть повідомляє ТАСС.

У кінці червня 2015 року співак, вже багато років живе в Лондоні, оголосив, що страждає від пухлини мозку.

Читайте такожУ російського оперного співака Хворостовського діагностували пухлину мозку

Світове визнання принесла співакові перемога в 1989 році на телевізійному конкурсі Бі-бі-сі "Співак світу" у місті Кардіффі (Великобританія), де він був удостоєний титулу "Найкращий голос" й отримав головний приз. Після оперного дебюту на заході в Nice Opera в Ніцці (Франція) в опері Петра Чайковського "Пікова Дама" Дмитра стали запрошувати виступати в найкращих світових оперних театрах і брати участь у визнаних оперних фестивалях, таких як Королівський театр Ковент-Гарден (Лондон, Великобританія), Метрополітен-опера (Нью-Йорк (США), Паризька опера (Франція), Баварська державна опера (Мюнхен, Німеччина), Ла Скала (Мілан, Італія), Віденська державна опера (Австрія), Зальцбурзький фестиваль (Австрія).

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у віці 67 років помер американський співак і актор Девід Кессіді, що отримав популярність у 70-х роках завдяки телевізійному шоу "Сім'я Партриджів".