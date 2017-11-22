Помер американський актор Девід Кессіді
08:52, 22 листопада 2017Світ
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Роль у телешоу принесла йому статус ідола підлітків.
У актора відмовили органи \ MedikForum
У віці 67 років помер американський співак і актор Девід Кессіді, який здобув популярність у 70-х роках завдяки телевізійному шоу «Сім'я Партріджів».
Читайте такожСтала відома причина смерті Чарльза МенсонаЦя роль принесла йому статус ідола підлітків. Після його завершення він продовжив успішну кар'єру співака і актора.
Декілька днів тому Кессіді був доставлений в лікарню в критичному стані. Актор померв палаті інтенсивної терапії у Флориді, цьому передувала відмова органів, передає Reuters.
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