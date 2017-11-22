Рада федерації Росії схвалила закон про ЗМІ-іноземних агентів

Рада федерації РФ схвалила на сьогоднішньому засіданні закон про ЗМІ - іноземних агентів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, за закон проголосували 154 сенатори, один утримався, проти не висловився ніхто.

Відповідно до закону, іноземними агентами можуть бути визнані ЗМІ, які отримують фінансову допомогу від інших держав чи іноземних організацій.

Рішення про те, які ЗМІ буде віднесено до іноземних агентів, ухвалюватиме Мін'юст. Керівник профільного комітету Держдуми з інформаційної політики Леонід Левін зазначав, що під дію закону не підпадатимуть російські медіа, які мають іноземне фінансування.

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У Раді федерації заявили, що відповідні поправки стали вимушеною відповіддю на «утиск російських ЗМІ в США», зокрема,визнання RT America іноземним агентом.

Довідка УНІАН. Перші обмеження для іноземних ЗМІ в РФ було введено в 2014 році, коли російський парламент ухвалив закон, що забороняє іноземним інвесторам мати більше ніж 20% акцій російських ЗМІ. Це спричинило вихід багатьох іноземних гравців з російського медіаринку, але не торкнулося діяльності великих міжнародних ЗМІ, які публікуються і російською мовою, таких як BBC, Deutsche Welle або Radio Free Europe/Radio Liberty.

Нове законодавство поширюється на іноземні ЗМІ, які працюють російською мовою без акредитації в МЗС, а також російські медіа, так чи інакше фінансуються з-за кордону. Ці засоби масової інформації повинні будуть розкрити повну інформацію про своє фінансування і бюджети, а опубліковані ними матеріали повинні будуть мати маркування «іноземного засобу масової інформації».