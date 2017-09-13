Влада США вирішила оголосити Russia Today іноземним агентом, пропагандисти вбачають в цьому вбивство "свободи слова"

Компанія, що обслуговує телеканал – філія медіагрупи Russia Today RT America, отримала лист від міністерства юстиції США з вимогою зареєструватися як іноземний агент. Про це повідомляється на сайті медіагрупи.

У листі зазначено, що компанія зобов'язана зареєструватися в рамках закону "Про реєстрацію іноземних агентів" (FARA).

Головний редактор російського пропагандистського каналу RT Маргарита Симоньян назвала лист "війною американського істеблішменту з нашими журналістами".

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"Присвячується всім прекраснодушним, хто все ще вірив у свободу слова. Її вбили ті, хто її придумав", – заявила Симоньян.

Як з'ясували журналісти Yahoo News, реєстрація не означає припинення мовлення RT в США. Змінюється схема подачі фінансових звітів філії, а вироблені ним програми повинні бути марковані як пропаганда іноземного уряду.

Закон FARA передбачає виняток для реєстрації ЗМІ як іноземного агента, однак мін'юст США вирішив поширити його дію на RT, оскільки ця компанія згадувалася в доповіді розвідслужб США про втручання Росії в хід президентської кампанії 2016 року, повідомляє Yahoo News.