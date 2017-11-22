Падіння американського літака у Тихому океані: знайдено 8 осіб

Літак C-2 Greyhound військово-морських сил США із 11 людьми на борту в середу, 22 листопада, впав у Тихому океані, на відстані 150 кілометрів від японського атола Окіноторішима. Літак мав сісти на авіаносець Ronald Reagan. Міністерство оборони Японії повідомило, що вісьмох членів екіпажу вже було знайдено, однак із повідомлення не зрозуміло, чи вони живі.

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Також залишається невідомою причина падіння літака. Авіаносець Ronald Reagan перебував у Філіппінському морі у час, коли літак упав. Пошуково-рятувальна операція триває, йдеться у заяві базованого в Японії Сьомого американського флоту. "Пошуки особового складу тривають, їхній стан буде оцінено медичним персоналом авіаносця Ronald Reagan", - зазначається в заяві.

Літак, що зазнав катастрофи, брав участь у американсько-японських військових маневрах, що відбуваються навколо острова Окінава з 16 по 26 листопада.