Одного із засновників Pixar і режисера "Історії іграшок" звинуватили у домаганнях

Креативний директор Pixar Джон Лассетер пішов у безстрокову відпустку за свій рахунок. Його звинуватили у сексуальних домаганнях, передає РБК з посиланням на Hollywood Reporter.

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Лассетер написав лист співробітникам компанії, в якому визнав вчинені «помилки», додавши, що «ніколи не буває легко дивитися їм в обличчя». Він також вибачився перед тими, хто «був стороною, що отримала небажане обійми або будь-який інший жест, що перетинає кордон».

Раніше Hollywood Reporter опублікував матеріал, в якому співробітники студії Pixar поскаржилися на поведінку Лассетера. За їхніми словами, він чіплявся до них, дозволяв собі небажані обійми і поцілунки, а також коментував зовнішній вигляд співробітників.

Джон Лассетер - один із засновників студії Pixar. Він також був режисером мультфільмів «Історія іграшок» і «Тачки» і продюсером картин «Вгору», «Моана» і «Головоломка».

Хвиля викриттів випадків домагань почалася в жовтні після публікації New York Times про голлівудського продюсера Харві Вайнштейна. Також було викрито актора Кевіна Спейсі.