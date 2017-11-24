Манафорт під час своєї діяльності в Україні відвідував Москву 18 разів - ЗМІ

Політтехнолог Пол Манафорт, який очолював президентську кампанію Дональда Трампа на виборах в минулому році, був у Москві не менше 18 разів. Про це пише американське видання The Hill з посиланням на вашингтонське бюро McClatchy.

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"Колишній керівник президентської кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт здійснив не менше 18 поїздок до Москви під час своєї політичної діяльності в Україні", - йдеться в повідомленні.

"Записи перельотів, які надала в розпорядження ЗМІ українська влада, свідчить про те, що зв'язок Манафорта з російським урядом є "набагато більшим, ніж вважалося раніше", - зазначає The Hill.

Також повідомляється про 19 перельотах Манафорта в Київ після того, як у 2014 році екс-президент Віктор Янукович покинув свій пост, передає "Українська правда".

Як повідомлялося, 30 жовтня було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту і Річарду Гейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою чергу, обурився звинуваченнями проти Манафорта і закликав слідчих сфокусуватися на Хілларі Клінтон.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Дональда Трампа і Росією, частково із-за багатьох зв'язків Манафорта з росіянами і його роботи з Януковичем.

У США обвинувачення серед іншого вимагає конфіскації майна колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа політтехнолога Пола Манафорта і його партнера Річарда Гейтса, включаючи чотири об'єкта нерухомості в Нью-Йорку і Вірджинії.

Манафорту загрожує до 80 років позбавлення волі, якщо його провину доведуть. Сам Манафорт не визнає себе винним.