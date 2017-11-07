Суд у США може звільнити від домашнього арешту Манафорта до грудня - ЗМІ

Суддя окружного суду у Вашингтоні Емі Берман Джексон може звільнити з-під домашнього арешту колишнього голову виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта та його бізнес-партнера Ріка Ґейтса до грудня, але збереже вимогу носіння електронного пристрою спостереження та обмежить у пересуванні. Про це повідомляють телеканали CNN та ABC News.

У понеділок, під час судових слухань, суддя сказала, що вона не прийматиме рішень щодо застави обох відповідачів, поки вона не отримає більше інформації щодо їх фінансового стану. Як тільки ця інформація буде подана, суддя може постановити Манафорту та Ґейтсу продовжити носити електронний пристрій спостереження, але дозволить пересуватися у місцевості за місцем проживання. Зокрема, Манафорту дозволять пересуватися по місту Вашингтон, а Ґейтсу - по Річмонду (штат Вірджинія).

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Крім того, додатково, суддя внесе пропозицію, аби заборонити їм з'являтися біля аеропортів та залізничних вокзалів. Також вони будуть зобов'язані дотримуватися нічного комендського часу.

"Ми не говоримо про небезпеку. Ми лише говоримо про ризик утечі", - сказала суддя Джексон, вказуючи, що вона не вірить, що Манафорт чи Ґейтс становлять ризик громадській безпеці.

Манафорт та Ґейтс повинні не лише належним чином пояснити походження їх активів та довести, що визначені раніше багатомільйонні застави будуть виплачені, якщо вони спробують втекти.

За даними CNN, наступного разу Манафорт і Гейтс з'являться перед судом у грудні для обговорення дати початку судового розгляду обвинувачень Федеральної колегії присяжних проти них.

Суддя Джексон раніше запропонувала дату 7 травня 2018 року для початку судового розгляду по суті.

Проте, рішення судді щодо розміру застави очікується до дати наступних грудневих слухань в окружному суді.

За даними ABC News, очікується, що остаточне рішення щодо міри запобіжного заходу відночно Манафорта і Ґейтса буде винесено у найближчі дні. Суддя Джексон вирішила провести 11 грудня слухання, на яких імовірно буде вирішено дату щодо розгляду справи по суті.

Федеральні прокурори з офісу спеціального прокурора Департаменту юстиції США Роберта Мюллера та адвокати Манафорта на вихідних сперечалися щодо розміру застави екс-голови виборчого штабу Трампа.

На вихідних, представники спецпрокурора Мюллера висловили пропозицію дозволити Манафорту виплатити 10 мільйонів доларів у вигляді активів та дозволити подорожувати лише у штатах Вірджинія, Нью-Йорк та Флориді.

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Крім того, Манафорт не зможе подати заявку на отриманнянового паспорту (раніше у нього було конфісковано його три паспорти).

Представники сторони обвинувачення також піддавали сумніву відповідність дійсності розміру вартості нерухомості Манафорта.

У суботу, 4 листопада, адвокати Манафорта запропонували дозволити йому подорожувати у трьох зазначених штатах, а також у місті Вашингтон, і разом з тим, запропонували у якості застави нерухомість Манафорта у хмарочосі Трамп-тауер і нерухомість на вулиці Бакстер у Нью-Йорку, а також нерухомість у місті Палм-біч-Ґарденс (Флорида). Ще адвокати Манафорта запропонували заставу у розмірі 4,5 мільйонів доларів у вигляді страхових полісів.