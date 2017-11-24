У Єгипті стався вибух у мечеті: загинули 85 осіб, постраждали близько 80 (фото)

У результаті вибуху у мечеті на півночі Синайського півострова в Єгипті могли постраждати близько 75 осіб. Про це повідомляє ВВС.

У той же час Xinhua China News в Twitter повідомляло про 150 поранених.

Пізніше Al Arabiya English в Twitter повідомило про 85 загиблих. Також місцеві ЗМІ пишуть про 85 постраждалих.

#BREAKING: Death toll rises to 85 and 80 injured in #Rawda mosque explosion in northern Sinai #Egypthttps://t.co/UAEUPLYTN4pic.twitter.com/0FlW7rO070 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 24, 2017

54 dead in bomb attack that targeted a mosque in Egypt https://t.co/UAEUPLYTN4pic.twitter.com/O5vrg7VZcy — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 24, 2017

Свідки розповіли єгипетським ЗМІ, що це сталося в мечеті в районі Аль-Равда близько Аль-Аріша під час п'ятничних молитов. Згідно з повідомленням, терористи привели в дію вибуховий пристрій, а потім відкрили стрілянину з 4 позашляховиків.

Читайте такожНа північному сході Нігерії в мечеті стався теракт: є жертви

Жодна з терористичних угруповань поки не взяла на себе відповідальність за вибух.

Раніше повідомлялося, що в Кабулі в результаті вибуху в мечеті загинули 30 осіб.