У Єгипті стався вибух у мечеті: загинули 85 осіб, постраждали близько 80 (фото)

14:19, 24 листопада 2017
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Згідно з повідомленням, терористи привели в дію вибуховий пристрій, а потім відкрили стрілянину.

Ілюстрація / REUTERS

У результаті вибуху у мечеті на півночі Синайського півострова в Єгипті могли постраждати близько 75 осіб. Про це повідомляє ВВС.

У той же час Xinhua China News в Twitter повідомляло про 150 поранених.

Пізніше Al Arabiya English в Twitter повідомило про 85 загиблих. Також місцеві ЗМІ пишуть про 85 постраждалих.

Свідки розповіли єгипетським ЗМІ, що це сталося в мечеті в районі Аль-Равда близько Аль-Аріша під час п'ятничних молитов. Згідно з повідомленням, терористи привели в дію вибуховий пристрій, а потім відкрили стрілянину з 4 позашляховиків.

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Жодна з терористичних угруповань поки не взяла на себе відповідальність за вибух.

Раніше повідомлялося, що в Кабулі в результаті вибуху в мечеті загинули 30 осіб.

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