У Кабулі в результаті вибуху в мечеті загинули 30 людей

В результаті вибуху в мечеті Кабула загинули не менше 30 людей, повідомляє Reuters з посиланням на представників служб безпеки.

За повідомленнями правоохоронців, терорист-смертник атакував шиїтську мечеть у Кабулі.

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Відзначається, що точна кількість жертв на даний момент не відома.

Раніше повідомлялося, що під час матчу з крикету біля стадіону в Кабулі стався вибух.