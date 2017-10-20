У Кабулі в результаті вибуху в мечеті загинули 30 людей
17:28, 20 жовтня 2017Світ
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Терорист-смертник атакував шиїтську мечеть у Кабулі.
Ілюстрація / REUTERS
В результаті вибуху в мечеті Кабула загинули не менше 30 людей, повідомляє Reuters з посиланням на представників служб безпеки.
За повідомленнями правоохоронців, терорист-смертник атакував шиїтську мечеть у Кабулі.
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Відзначається, що точна кількість жертв на даний момент не відома.
Раніше повідомлялося, що під час матчу з крикету біля стадіону в Кабулі стався вибух.
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