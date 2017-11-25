Ейфелева вежа згасла в пам'ять про жертви теракту в Єгипті (фото)

Вогні Ейфелевої вежі згасли в ніч з 24 на 25 листопада в пам'ять про жертв атаки на мечеть в Єгипті. Про це повідомила мер Парижа Анн Ідальго.

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«Я висловлюю співчуття сім'ям жертв і підтримку постраждалим. Сьогодні опівночі вогні Ейфелевої вежі згаснуть на знак жалоби за жертвами в Єгипті», - написала вона.

Вибухи і стрілянина в мечеті в селі Аль-Рауда поруч з містом Ель-Аріш на Синайському півострові сталися під час п'ятничної молитви.

За останніми даними, загинули 235 осіб.