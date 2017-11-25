Теракт у Єгипті: кількість загиблих зросла до 305

У Єгипті внаслідок терористичного нападу озброєних чоловіків на мечеть на Північному Синаї кількість загиблих зросла до 305 осіб, в тому числі - 27 дітей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеве агентство MENA.

«Кількість загиблих в результаті руйнівної бойової атаки на мечеть у п'ятницю в Єгипті на Північному Синаї зросла до 305, в тому числі - 27 дітей», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, терористичний напад на мечеть Аль-Равда в місті Бір Аль-Абед став одним із найбільш смертоносних, скоєних щодо цивільних осіб в останні роки.

За словами очевидців, озброєні чоловіки відкрили потужний вогонь по вірянах після того, як у мечеті здетонували саморобні вибухові пристрої.

Громадян України, за попередніми даними, немає серед постраждалих і загиблих під час теракту в Єгипті.