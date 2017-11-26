ЄС: російський закон про ЗМІ-іноагентів загрожує свободі слова

Новий російський закон, який дозволяє прирівнювати ЗМІ до "іноземних агентів", загрожує свободі та незалежності медіа і доступу до інформації. Це "ще одна спроба звузити простір для незалежних голосів у Росії", вказано в заяві зовнішньополітичної служби Євросоюзу, оприлюдненій у неділю, 26 листопада.

Як пише DW, Євросоюз має "давню та чітку позицію" щодо чинного російського законодавства про визнання неурядових організацій (НУО) "іноземними агентами", йдеться в заяві. Ця позиція полягає в тому, що штрафи, перевірки і стигматизація таких організацій "роблять ще жорсткішими обмеження основних свобод в Росії, споживають обмежені ресурси НУО та перешкоджають створенню незалежного громадянського суспільства в країні".

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Президент Росії Володимир Путін 25 листопада підписав закон, який дозволить прирівнювати ЗМІ до "іноземних агентів", якщо вони прямо або непрямо фінансуються з-за кордону.

У російської Ради з прав людини виникла низка претензій до тексту закону і процедури його ухвалення. Там наголосили, що нові зміни до законодавства не вказують ніяких інших підстав для визнання ЗМІ іноземним агентом, окрім фінансування з іноземних джерел.