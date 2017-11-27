Партія Меркель шукає шляхи виходу з політичної кризи в Німеччині

Анґела Меркель (Angela Merkel) увечері у неділю, 26 листопада, в Берліні розпочала зустріч з кількома іншими лідерами Християнсько-демократичного союзу (ХДС). У ході зустрічі, як очікують, керівники партії обговорять подальші дії з подолання політичної кризи в країні, зокрема зустріч з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром(Frank-Walter Steinmeier), як пише DW.

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У цій зустрічі, крім канцлерки Меркель, наступного тижня мають взяти участь лідери Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Мартін Шульц (Martin Schulz) та Християнсько-соціального союзу (ХСС) Горст Зеегофер (Horst Seehofer). Нагадаємо, що тривалі попередні переговори щодо створення коаліції "Ямайка" між лідерами партій ХДС/ХСС, Зеленими та Вільними демократами закінчилися провалом.

На тлі цього провалу німецькі політики знову заговорили про створення великої коаліції між ХДС/ХСС та СДПН. "Альянс консерваторів та СДПН - кращий варіант для Німеччини, ніж коаліція "Ямайка", нові вибори або уряд меншості", - процитувало 26 листопада лідера ХСС Зеегофера видання Bild am Sonntag.

Тим часом інститутом Emnid провів на замовлення Bild am Sonntag опитування, результати якого свідчать, що більше половини жителів Німеччини (52 відсотки) виступають за створення "великої урядової коаліції".