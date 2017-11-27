У день зникнення на підводному човні "Сан-Хуан" сталося загоряння

23:26, 27 листопада 2017
Світ
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Екіпаж зареєстрував притік води в пристрій для роботи двигуна, що призвело до короткого замикання і займання.

Зникла підводний човен

У день зникнення аргентинського підводного човна «Сан-Хуан» на судні сталося загоряння. Про це заявив представник ВМС Аргентини Енріке Балбі, передає РИА «Новости».

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Як зазначається, екіпаж зареєстрував притік води в пристрій для роботи двигуна, що призвело до короткого замикання і займання. Тим не менш, Балбі уточнив, що проблема була усунена, і підводний човен продовжив рух по курсу.

Раніше Балбі назвав ймовірну причину вибуху на «Сан-Хуан».

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Теги: #субмарина у Атлантичному океані#зниклий підводний човен#загоряння Сан-Хуан