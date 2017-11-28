"Це було несподівано": принц Гаррі розповів, як зробив пропозицію Меган Маркл (відео)

Після оголошення про заручини, Меган Маркл і принц Гаррі постали перед журналістами і дали перше спільне інтерв'ю ВВС. Розшифровку інтерв'ю наводить видання Time.

Зірка серіалу "Форс-мажори" підтвердила, що покинула проект через наміри пов'язати своє життя з принцом Гаррі. За словами Меган, вона присвятить себе новим обов'язкам.

"Я знаю, вона буде неймовірно гарна і в цій роботі",– додав принц Гаррі, маючи на увазі, ймовірно, заняття благодійністю і соціальними проектами.

Весілля відбудеться навесні наступного року. Меган Маркл розповіла, як принц Гаррі зробив їй пропозицію і подарував обручку. За її словами, це сталося в "найтиповіший для них вечір" – в будинку принца на території Кенсінгтонського палацу, коли вони разом готували смажене курча.

"Це був просто дивовижний сюрприз, милий, природний і дуже романтичний",– згадала Маркл. Гаррі додав, що в той момент вона навіть не дала йому закінчити.

"Вона мені навіть закінчити не дала, одразу почала: «Можна я вже погоджуся? Можна?». Потім були обійми, а у мене в руці ще залишалася обручка. І я сказав: «Можна я тобі її дам?» І вона: «Ой, точно, обручка!»... Думаю, мені вдалося заскочити її зненацька",– сказав принц, звертаючись до Маркл.

Наречений і наречена відмовилися назвати ім'я подруги, яка їх познайомила. Меган сказала, що "мало знала" про принца Гаррі до знайомства, а він заявив, що не дивився телешоу з її участю до їх особистої зустрічі і теж практично нічого не знав про Меган до літа 2016 року.

Закохані згадали свою романтичну поїздку в Ботсвану.

"Ми були поруч один з одним під зірками. Меган була моєю супутницею протягом п'яти фантастичних днів",– сказав принц Гаррі.

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“Знаєте, той факт, що я закохався у Меган так неймовірно швидко, було свого роду підтвердженням, що для мене всі зірки зійшлися – так все було ідеально. Ця прекрасна жінка увійшла в моє життя і буквально все в ньому перевернула. І я увійшов в її життя", – додав принц Гаррі.

Меган Маркл також розповіла як зустрілася з королевою. «Це було неймовірно. Це можливість дізнатися її через погляд Гаррі, не просто з шаною і повагою до неї як до монарха, але з любов'ю, яку він відчуває до неї, як до бабусі. Ці моменти були дуже важливі для мене. І коли я зустрілася з нею, у мене склалося дуже глибоке розуміння її і величезна повага до того, що у мене є це час з нею. Вона видатна жінка», - розповіла наречена.

Обручка, яку принц подарував своїй коханій, зроблена із золота. Центральний діамант привезений з Ботсвани, а невеликі камені по краях взяті з особистої колекції принцеси Діани, матері Гаррі.

«Я впевнений, Меган і моя мама були б кращими подругами. Я думаю, мама була б поза себе від щастя. Знаєте, в такі дні, як сьогодні, я дуже за нею сумую, сумую за можливості поділитися з нею радісними новинами», — зізнався Гаррі.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі заручився із зіркою серіалу "Форс-мажори".