Переможниця "Євробачення" поголилась наголо і здивувала новим брутальним іміджем

Little moments of calm #BTS ❤️ Публікація від LOREEN (@loreenofficial) Ноя 26 2017 в 11:10 PST

Переможниця пісенного конкурсу «Євробачення-2012» шведська співачка Loreen випустила другий студійний альбом і кардинально змінила імідж, обрізавши довге волосся і залишивши тільки "їжачок". Фото співачка розмістила у своєму Instagram.

Зазначимо, хіт "Euphoria", який приніс Loreen перемогу на "Євробаченні", був визнаний найбільш популярним і найбільш прослуховуваним за всю історію пісенного конкурсу.

Як повідомляв УНІАН, зірка "Євробачення" від Росії шокувала мережу, поставши в "лисому" образі.