Переможниця "Євробачення" поголилась наголо і здивувала новим брутальним іміджем
21:09, 28 листопада 2017Світ
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Шведська співачка Loreen випустила другий студійний альбом і кардинально змінила імідж, обрізавши довге волосся.
Переможниця пісенного конкурсу «Євробачення-2012» шведська співачка Loreen випустила другий студійний альбом і кардинально змінила імідж, обрізавши довге волосся і залишивши тільки "їжачок". Фото співачка розмістила у своєму Instagram.
Зазначимо, хіт "Euphoria", який приніс Loreen перемогу на "Євробаченні", був визнаний найбільш популярним і найбільш прослуховуваним за всю історію пісенного конкурсу.
Як повідомляв УНІАН, зірка "Євробачення" від Росії шокувала мережу, поставши в "лисому" образі.
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