В КНДР прокоментували запуск ракети: "Ми усвідомили історичне призначення створення ядерних сил"

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-15". Про це повідомляє Reuters.

«Побачивши успішний запуск нового типу міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-15, Кім Чен Ин з гордістю заявив, що тепер ми нарешті усвідомили велике історичне призначення успішного створення ядерних сил держави, призначення побудови ракетної потужності», - йдеться в заяві, озвученій телеведучим в КНДР.

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У той же час багато ядерних експертів кажуть, що КНДР ще не довела, що впоралася з усіма технічними перешкодами.

Як повідомляв УНІАН, Пхеньян 28 листопада здійснив запуск балістичної ракети у напрямку Японського моря. Вона впала в 250 кілометрах від узбережжя Японії. Японія висловила протест у відповідь на запуск ракети.