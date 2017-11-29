В КНДР прокоментували запуск ракети: "Ми усвідомили історичне призначення створення ядерних сил"
29 листопада КНДР випробувала чергову балістичну ракету нового типу "Хвасон-15".
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-15". Про це повідомляє Reuters.
«Побачивши успішний запуск нового типу міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-15, Кім Чен Ин з гордістю заявив, що тепер ми нарешті усвідомили велике історичне призначення успішного створення ядерних сил держави, призначення побудови ракетної потужності», - йдеться в заяві, озвученій телеведучим в КНДР.
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У той же час багато ядерних експертів кажуть, що КНДР ще не довела, що впоралася з усіма технічними перешкодами.
Як повідомляв УНІАН, Пхеньян 28 листопада здійснив запуск балістичної ракети у напрямку Японського моря. Вона впала в 250 кілометрах від узбережжя Японії. Японія висловила протест у відповідь на запуск ракети.