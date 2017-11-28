КНДР здійснила запуск чергової балістичної ракети - ЗМІ
Ракета полетіла в східному напрямку.
КНДР здійснила запуск балістичної ракети, тип якої поки що не встановлено.
Як передає ТАСС з посиланням на Комітет начальників штабів Республіки Корея, запуск здійснено з пускового майданчика в провінції Пхенан-Намдо на заході країни.
Ракета полетіла в східному напрямку. Південнокорейські військові аналізують ситуацію у співпраці з американськими колегами, відзначає агентство.
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Як відомо, в липні Північна Корея двічі, 29 серпня і 15 вересня, проводила випробування балістичних ракет. Крім того, Пхеньян здійснив два пуски ракет, які пролетіли над японською територією. А 3 вересня Пхеньян оголосив про успішне випробування водневого боєзаряду, це стало шостим за рахунком ядерним випробуванням, яке було найпотужнішим.
Рада Безпеки ООН у зв'язку з цим різко посилила режим міжнародних санкцій щодо КНДР.