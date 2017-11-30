Уряд Чехії подав у відставку

Уряд Чехії на чолі з прем’єр-міністром Богуславом Соботкою, який був призначений 29 січня 2014 року, сьогодні оголосив про відставку.

Як повідомляє Радіо Свобода, таким чином, закінчується робота коаліційного уряду, у складі якого працювали члени партії соціальних демократів, політичного руху ANO і партії християнських демократів.

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За повідомленнями чеських ЗМІ, рішення уряду про відставку вже направлене до канцелярії президента Чехії Мілоша Земана. «Пан президент планує прийняти відставку уряду Богуслава Соботки у вівторок, 5 грудня», – повідомив речник президента Їржі Овчачек.

Передбачається, що новий уряд буде призначений уже 13 грудня, його має очолити Андрей Бабіш – мільярдер, другий найбагатший громадянин Чехії, засновник і лідер політичного руху ANO, який здобув перемогу в парламентських виборах.

Уряд Чехії обирається терміном на чотири роки. Соботка був 11-им прем’єр-міністром в історії країни.