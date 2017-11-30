У НАТО заговорили про ймовірність початку "великої міждержавної війни"

02:20, 30 листопада 2017
Світ
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У НАТО вбачать зростаючий виклик із боку Росії і Китаю.

Ілюстрація / REUTERS

Нарощення озброєнь РФ й Китаєм може спровокувати початок нового нарощення озброєнь на кшталт “холодної війни”. Про це йдеться в доповіді НАТО, -  пише “Голос Америки”.

У звіті Альянсу названо 20 глобальних тенденцій, які можуть вплинути на НАТО до кінця 2035 року, - починаючи від штучного інтелекту та прискорення розвитку технологій до зміни клімату та зростаючої нерівності.

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Генерал Деніс Мерсьє, верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації, заявив інформаційному агентству Reuters, що звіт свідчить про більший ризик виникнення великої міждержавної війни, ніж у звіті НАТО 2013 року.

"Ми бачимо значне збільшення ризику виникнення великого міждержавного конфлікту", - заявив Мерсьє.

У звіті Альянсу також вказується, що витрати на оборону почали зростати після анексії Росією українського Криму у 2014 році, а прогнози передбачають подальше збільшення до 2045 року.

Але автори попереджають, що збільшення витрат “може створити безпекову дилему та розпочати перегони озброєнь, як це було під час “холодної війни”. 

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Теги: #НАТО і Росія#НАТО про війну#велика міждержавна війна