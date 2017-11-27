США ніколи не визнають анексію Криму Росією - Волкер

Сполучені Штати Америки ніколи не визнають анексію Криму Росією і мають намір врегулювати конфлікт на сході України.

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту по Україні Курт Волкер в інтерв'ю американській газеті Politico, повідомляє ТАСС.

"Ми не визнаємо вторгнення Росії та окупацію Криму, але якщо ми зможемо досягти якогось прогресу з іншого питання, щодо ситуації на Донбасі, то ми повинні це зробити", - зазначив він.

За словами Волкера, щоразу на зустрічах з помічником президента Росії Владиславом Сурковим він "порушує питання про Крим". "Я зробив це і під час останньої зустрічі (в Белграді 13 листопада), - зазначив він. - Але російські сказали: "Ми не збираємося обговорювати Крим". Важливо наголосити, що з цього питання у нас зберігаються розбіжності".

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Кореспондент Politico поцікавилася, чи означає це, що "наші внуки будуть дивитися на карту Кримського півострова, включеного до складу Росії". "Коли я ріс, на географічних картах була виноска щодо країн Балтії, що США не визнають насильницьке включення Естонії, Латвії і Литви до складу СРСР. Я думаю, щось подібне буде на картах і у випадку з Кримом", - відповів Волкер.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року окупувала український Крим, організувавши псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.