"Найгірший у світі": соцмережі висміяли примітивний логотип виборів президента РФ за 37 мільйонів

Центрвиборчком Росії 29 листопада представив логотип президентських виборів 2018 року. Його розробила компанія «ИМА-консалтинг», яка виграла творчий конкурс ЦВК «на розробку візуальної концепції інформаційної кампанії».

"Це один зі ста проектів логотипів, розроблених до майбутньої виборчої кампанії. Він був обраний на основі результатів проведених соціологічних досліджень, набагато випередивши інші тестовані логотипи" - сказано в повідомленні.

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Користувачі соцмереж одразу розкритикували логотип і припустили, що прапор на ньому був змальований з іншої картинки.

37 000 000 ₽ (тридцять сім мільйонів рублів )

за логотип виборів, який я знайшов на шаттерстоке pic.twitter.com/erF8M2Cj1J — Artur Kasimov (@akterpnd) November 29, 2017

В гуглі за п'ять хвилин знайшов, з якою картинки неакуратно перемалювали прапор для логотипу виборів в РФ. pic.twitter.com/qVYZZlWTgO — Constantine (@CKonovalov) November 29, 2017

У нас не лише вибори ганебні, але і їх логотип.



Я навіть не буду про шрифт говорити. Просто погляньте на вигини у прапорі, особливо на лінію між синім і білим.



Їм не соромно таке показувати взагалі? pic.twitter.com/qgrGBdlkMk — Constantine (@CKonovalov) November 29, 2017

Підписники спільноти «Лентач» у «ВКонтакте» навіть запропонували свої варіанти.

"Це найгірший логотип у світі, із завантаженою png картинкою з гугла і стандартними вордовськими шрифтами", - написав один з користувачів соцмережі.

Раніше повідомлялося, що за даними росзМІ, Путін "визначився, що буде брати участь" увиборах президента Росії.