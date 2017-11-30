"Найгірший у світі": соцмережі висміяли примітивний логотип виборів президента РФ за 37 мільйонів

10:23, 30 листопада 2017
Світ
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Користувачі соцмереж одразу розкритикували логотип і припустили, що прапор на ньому був змальований з іншої картинки.

Логотип піддався жорсткій критиці / facebook.com/CIKRussia

Центрвиборчком Росії 29 листопада представив логотип президентських виборів 2018 року. Його розробила компанія «ИМА-консалтинг», яка виграла творчий конкурс ЦВК «на розробку візуальної концепції інформаційної кампанії».

"Це один зі ста проектів логотипів, розроблених до майбутньої виборчої кампанії. Він був обраний на основі результатів проведених соціологічних досліджень, набагато випередивши інші тестовані логотипи" - сказано в повідомленні.

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Користувачі соцмереж одразу розкритикували логотип і припустили, що прапор на ньому був змальований з іншої картинки.

Підписники спільноти «Лентач» у «ВКонтакте» навіть запропонували свої варіанти.

"Це найгірший логотип у світі, із завантаженою png картинкою з гугла і стандартними вордовськими шрифтами", - написав один з користувачів соцмережі.

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Раніше повідомлялося, що за даними росзМІ, Путін "визначився, що буде брати участь" увиборах президента Росії.

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Теги: #вибори Путіна#вибори в Росії#вибори президента росії