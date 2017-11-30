ЗМІ дізналися, хто може змінити Тіллерсона на посаді держсекретаря

У Білому домі розробили план змін, який передбачає відставку держсекретаря США Рекса Тіллерсона, повідомляє газета The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації президента.

Читайте такожТіллерсон: США першими відреагують на напад проти країн-членів НАТО Місце Тіллерсона, згідно з цим планом займе директор ЦРУ Майк Помпео, а на його місце перейде сенатор від штату Арканзас республіканець Том Коттон. Перестановки повинні відбутися в найближчі кілька тижнів. Видання відзначає, що поки не відомо чи схвалив сам Трамп ці рішення.

Раніше газета The Washington Post повідомила, що Дональд Трамп все більше розчаровується в держсекретарі Рексі Тіллерсоні. За словами джерел видання, керівник Держдепартаменту розійшовся з главою держави в думках у низці питань, включаючи чисельність військ США в Афганістані, а також блокади Катару та Куби. Зазначалося, що його швидке звільнення «неминуче». У Білому домі заявили, що ці чутки не відповідають дійсності.