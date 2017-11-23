"Жахливі звірства": Тіллерсон звинуватив владу М'янми в проведенні етнічної чистки

Дії влади М'янми щодо мусульманської меншини рохінджа в північному штаті Ракхайн є етнічною чисткою. Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, який минулого тижня відвідав М'янму, пише Радіо Свобода.

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"Після уважного та ретельного аналізу доступних фактів зрозуміло, що ситуація в північному штаті Ракхайн є етнічною чисткою проти рохінджа", - сказав Тіллерсон.

Він також додав, що "жодна провокація не може виправдати жахливі звірства, які відбулися".

"Уряд М'янми і сили безпеки повинні поважати права всіх людей в межах своїх кордонів і притягнути до відповідальності тих, хто цього не робить", - заявили в Держдепартаменті.

Там додали, що США будуть стежити за ситуацією з можливістю застосування санкцій.

Це одне з найжорсткіших заяв Вашингтона, висловлене 22 листопада держсекретарем США Рексом Тіллерсон, у зв'язку з насильством, що призвело до втечі понад 400 тисяч біженців рохінджа до Бангладеш.

Багато представників мусульманської меншини рохінджа почали тікати з М'янми 25 серпня, коли військові влаштували розгін в Ракхайні після нападу підозрюваних бойовиків рохінджа на армійські бази і поліцейські пункти, в результаті чого 12 співробітників служби безпеки загинули.

Армія заявила, що вбила близько 400 підозрюваних бойовиків. Уряд М'янми заявляє, що його дії спрямовані не проти цивільних, а проти бойовиків.