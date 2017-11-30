Тіллерсон продовжує очолювати Держдеп - Білий дім

У Білому домі офіційно не підтверджують інформацію про підготовку відставки державного секретаря США Рекса Тіллерсона. Про це повідомляє CNN.

Спочатку журналісти спитали у президента Дональда Трампа, чи хоче він, аби Тіллерсон залишався на своїй посаді. "Він тут, Рекс з нами", - сказав Трамп.

Окремо, речник Білого дому Сара Сандерс сказала, що у адміністрації президента США не має інформації щодо кадрових оголошень.

"Як тільки що сказав президент: Рекс з нами", - наголосила Сандерс.

"Секретар Тіллерсон і надалі очолює Державний департамент та увесь кабінет зосереджений на завершенні неймовірно успішного першого року роботи адміністрації президента Трампа", - наголосила Сандерс.

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Як повідомляв УНІАН з посиланням на The New York Times, у Білому домі розроблено план зі звільнення державного секретаря США Тіллерсона, який має розбіжності з президентом Трампом.

За даними джерел - високопоставлених посадових осіб з Адміністрації президента США, впродовж наступних декількох тижнів на посаду держсекретаря США має бути призначено директора Центрального розвідувального управління Майка Помпео, чию посаду обійме сенатор від Республіканської партії з штату Арканзас Том Коттон, який є ключовим союзником Трампа у питаннях з національної безпеки.