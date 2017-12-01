Аргентина припиняє операцію з порятунку 44 членів екіпажу підводного човна "Сан-Хуан"

Керівництво Військово-морських сил (ВМС) Аргентини прийняло рішення припинити операцію з порятунку 44 членів екіпажу підводного човна «Сан-Хуан», яка перестала виходити на зв'язок біля берегів країни два тижні тому, передає Reuters.

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Про це заявив офіційний представник аргентинських ВМС Енріке Бальбі. За його словами, час пошуку моряків живими перевищено у два рази від можливого, проте ніяких слідів людей виявлено не було.

Бальбі додав, що пошуки самого підводного човна будуть продовжені.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада в Атлантичному океані пропав підводний човен ВМС Аргентини.