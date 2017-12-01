Манафорт може вийти під заставу

Екс-глава виборчої кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, якого обвинувачують у відмиванні грошей, зміг домовитися з прокурорами про звільнення під заставу. Про це повідомляє Bloomberg.

Манафорт втратить чотири об'єкти нерухомості загальною вартістю $ 11,7 млн, якщо не з'явиться до суду.

Після того, як обвинувачений внесе заставу, йому дозволять пересуватися в межах трьох штатів - Флориди, Нью-Йорка, Вірджинії, де у нього є житлова нерухомість, - крім того, він зможе приїжджати до Вашингтона, де проходять судові слухання.

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Угода має бути затверджена судом зі спеціальним прокурором з розслідування втручання Росії у вибори в США Робертом Мюллером.

Нагадаємо, що колишньому піарникові Януковича та екс-керівника виборчого штабу Дональда Трампа пред'явлено 12 звинувачень. Головні - змова проти Сполучених Штатів, відмивання грошей, ухилення від сплати податків та брехливі свідчення. Полу Манафорту може загрожувати до 80 років ув'язнення.

Манафорту довелося подати у відставку з поста глави передвиборного штабу Трампа в серпні 2016 року на тлі скандалу, що розгорівся після публікації в The New York Times. Газета написала про подробиці його діяльності в Україні. Манафорт працював радником президента України Віктора Януковича, який втік в Росію після Революції гідності в лютому 2014 року.