Імператор Японії зречеться престолу навесні 2019 року

Зречення імператора Японії Акіхіто від престолу відбудеться 30 квітня 2019 року, а з 1 травня новим імператором стане його старший син, наслідний принц Нарухіто. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, передає "ТАСС".

"Сьогодні ми провели засідання ради, що стосується виконання спеціального закону [про зречення], учасники засідання прийшли до думки, що зречення має пройти 30 квітня 2019 року", - сказав він. Прем'єр також зазначив, що уряд докладе всі зусилля для того, щоб цей процес пройшов гладко, як цього хотіли б мешканці країни.

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Одразу після засідання, в якому також брали участь голови обох палат парламенту, голова Верховного суду Японії, глава управління справами імператорського двору, Абе відвідав імператора Акіхіто і розповів йому про подробиці дискусії.

Зречення стало юридично можливим після того, як влітку нинішнього року в Японії набув чинності спеціальний закон, що дозволяє імператору відмовитися від влади вперше за останні 200 років.

Документ буде діяти три роки і розрахований тільки на чинного монарха.

Акіхіто в серпні минулого року у зверненні до нації висловив бажання зректися престолу у зв'язку з похилим віком. Раніше закон вимагав від імператора виконувати свої церемоніальні обов'язки до кінця життя.