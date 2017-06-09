Парламент Японії вперше за 200 років дозволив імператору зректися престолу

Верхня палата парламенту Японії схвалила законопроект, згідно з яким чинний 83-річний імператор Акіхіто зможе відректися від престолу, передає Japan Times.

Як повідомляється, що депутати, які брали участь у голосуванні, прийняли документ одноголосно. Закон передбачає передачу престолу протягом трьох років після його оприлюднення. Дату зречення встановить уряд Японії спеціальним указом.

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Відповідно до законів Японії, імператор може залишити престол тільки зі своєю смертю. Однак для Акіхіто влада вирішила змінити цю норму, що дозволить монарху стати першим за 200 років імператором, який склав свої повноваження.

Зазначається, що документ був розроблений спеціально для Акіхіто і не вносить подальших змін у законодавство.

Про свій намір монарх вперше заявив в липні 2016 року, пославшись на стан здоров'я.

Після відходу Акіхіто, його місце може зайняти спадковий принц, 57-річний син імператора Нарухіто.

Акіхіто народився в 1933 році, він – 125-й імператор Японії. Акіхіто офіційно став кронпринцем у 1952 році і залишався в цьому статусі до 1989 року, коли помер його батько Хірохіто, який правив з 1926 року.

Імператорська династія Японії має найдовшу монаршу історію в світі і триває вже понад 2600 років. Зараз персона імператора виконує в основному символічні функції в державному устрої Японії.