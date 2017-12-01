У РФ хочуть заборонити американським журналістам відвідувати Держдуму

Держдума Росії ухвалить постанову про заборону відвідувати нижню палату російського парламенту журналістам всіх американських ЗМІ.

Таку інформацію цитують 1 грудня слова голови комітету з регламенту і контролю Ольги Савастьянової російські ЗМІ, передає Радіо Свобода.

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«Наш комітет планує провести позачергове засідання, на якому ми будемо розглядати проект постанови, який винесуть на Раду Держдуми у вівторок і далі на пленарне засідання в середу, 6 грудня. Це заборона на відвідини Держдуми журналістів, які представляють усі американські ЗМІ», – сказала Савастьянова.

Цей крок стане відповіддю на позбавлення днями журналістів RT акредитації в Конгресі США після реєстрації телеканалу (до 2009 року відомий як Russia Today – ред.) в якості іноземного агента.

13 листопада російський телеканал мовлення за кордон RT, фінансований російською владою, зареєструвався в США як іноземний агент. Цей телеканал є не єдиним закордонним ЗМІ, що зареєстроване іноземним агентом у США. Йдеться про щонайменше 6 інших організацій, зокрема Канадську мовну корпорацію, японську NHK, China Daily та інші.

У Москві заявили про «тиск» на російські ЗМІ в США й пообіцяли «симетричну відповідь». Минулого тижня президент Росії Володимир Путін підписав закон, що уповноважує уряд визначати засоби масової інформації, які отримують фінансування з-за кордону, як «іноземних агентів». Очікується, що в найближчі дні Міністерство юстиції Росії може опублікувати список таких ЗМІ. Серед цих організацій, як повідомляли російські агентства й законодавці, можуть опинитися Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, «Голос Америки», CNN і «Німецька хвиля».