Конгрес США залишив російських пропагандистів телеканалу RT без акредитації

Управління прес-центрів конгресу США попросило журналістів і співробітників російського пропагандистського телеканалу RT повернути в конгрес і сенат картки акредитації. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

Згідно з текстом заяви, рішення про відкликання акредитації RT було прийнято 21 листопада після проведення таємного голосування комітету. Воно негайно вступило в силу.

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Керуючий комітет конгресу мотивував це так: згідно з внутрішніми правилами комітету, "агенти або представники урядів іноземних держав не мають права на акредитацію".

Посол Росії в США назвав це рішення "черговим недружнім кроком американської сторони".

Як відомо, 10 листопада 2017 року RT зареєструвався в американському міністерстві юстиції як іноземного агента.