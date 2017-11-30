Конгрес США залишив російських пропагандистів телеканалу RT без акредитації
Посол Росії в США назвав це рішення "черговим недружнім кроком американської сторони".
Управління прес-центрів конгресу США попросило журналістів і співробітників російського пропагандистського телеканалу RT повернути в конгрес і сенат картки акредитації. Про це повідомляє Російська служба ВВС.
Згідно з текстом заяви, рішення про відкликання акредитації RT було прийнято 21 листопада після проведення таємного голосування комітету. Воно негайно вступило в силу.
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Керуючий комітет конгресу мотивував це так: згідно з внутрішніми правилами комітету, "агенти або представники урядів іноземних держав не мають права на акредитацію".
Посол Росії в США назвав це рішення "черговим недружнім кроком американської сторони".
Як відомо, 10 листопада 2017 року RT зареєструвався в американському міністерстві юстиції як іноземного агента.