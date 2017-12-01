У Пакистані бойовики напали на коледж: 9 людей загинули, 35 були поранені (відео)
Троє бойовиків пронесли зброю, переодягнувшись жінками і сховавши автомати під довгим одягом.
У Пакистані бойовики напали на коледж. Нападники стріляли по всіх, кого бачили. Жертв могло бути більше, але левова частка студентів встигли роз'їхатися з коледжу на канікули. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Злочинців застрелили силовики, які прибули на місце події, почувши постріли. В результаті нападу загинули щонайменше дев'ять осіб. Про це повідомляє Deutsche Welle.
Крім того, в результаті нападу щонайменше 35 людей отримали поранення, деякі з поранених перебуває в критичному стані.
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Як повідомляє агентство AP, п'ятеро нападників ліквідовані в ході спецоперації, проведеної пакистанської поліцією спільно з військовими. Відповідальність за напад взяли на себе члени забороненої в Пакистані ісламістського угруповання "Техрік-і-Талібан", яка є підрозділом "Талібану".
Раніше повідомлялося, що в Кабулі в результаті вибуху в мечеті загинули 30 осіб.