Матір дитини з деформацією обличчя: роль у новому фільмі потрясла Джулію Робертс

Зірка Голлівуду Джулія Робертс сказала, що залишилася під сильним враженням від своєї ролі у фільмі "Диво", який вийшов у листопаді в прокат по всьому світу, пише Бі-бі-сі.

Робертс грає у фільмі матір дитини з рідкісним генетичним захворюванням, через яке частина його обличчя сформована неправильно.

Фільм заснований на однойменній книзі-бестселері Ракель Дж. Паласіо, що розповідає про перший рік школи хлопчика Оджі.

"Коли я читала книгу, я зрозуміла, що вона так приголомшливо і по-особливому розповіла цю історію - і це історія про всіх нас", - говорить Робертс.

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Героїня актриси Ізабель Пулман навчає Оджі вдома до 10 років, поки не вирішує віддати його в школу. Хлопчика грає 11-річний Джейкоб Тремблей.

"В Ізабель є риса, для якої в мене просто немає слів: вона проводить кожну хвилину протягом 10 років з цим неймовірним хлопчиком, а потім одного разу розуміє, що, незважаючи на її материнський інстинкт, потрібно познайомити його з миром".

"Вона знає, що він милий, здібний хлопчик, і зможе знайти своє місце в світі. Це те, що йому потрібно, незважаючи на бажання матері залишити його вдома під своїм наглядом. Її душевне бажання бути з ним поруч менш важливо, ніж її розуміння, що йому потрібно вчитися жити в цьому світі", - розповідає актриса.

Тремблею потрібно було носити спеціальний грим для ролі, який наносили по дві години кожен день. Цей актор відомий за роллю сина Брі Ларсон у фільмі "Кімната", що отримав "Оскар" за кращу жіночу роль у 2016 році.

"Головне послання цього фільму в тому, щоб вибирати доброту, бути вірним собі і не здаватися", - вважає Тремблей.

"При підготовці до ролі я знайшов групу дітей в дитячій лікарні в Торонто, у яких були лицьові деформації. Я з ними зв'язався і попросив, щоб вони мені прислали листа з розповіддю про їхній досвід - що завгодно, що вони хотіли б мені повідомити. Я використовував ці листи, вони були зі мною весь час зйомок".

Тремблей пояснює: "Я перечитував їх знову і знову. Один з листів було про те, як на тебе всі дивляться, і я пам'ятаю, як читав його перед зйомками сцени, де я вперше входжу в клас". За його словами, це один з ключових моментів фільму.

Робертс говорить: "У наших силах бути добрим, м'яким, дивитися на будь-яку ситуацію ширше, а може, просто сповільнитися і більше часу проводити разом. Люди бояться того, що не схоже на них. Я думаю, що [режисер] Стівен Чбоскі зробив цей прекрасний фільм як подарунок комфорту і знання, що все буде добре".

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