Вийшов трейлер фантастичного фільму з Наталі Портман від творця Ex Machina (відео)
Судячи по трейлеру, новий фільм від творця сенсаційного Ex Machina вразить глядачів ще сильніше.
Студія Paramount Pictures випустила перший трейлер фільму "Анігіляція", головну роль в якому виконала Наталі Портман. Режисером проекту виступив Алекс Гарленд, який раніше написав сценарій і зняв за ним фільм про дівчину-робота та її творця Ex Machina.
Читайте такожВийшов трейлер комедії "Смерть Сталіна" з Бушемі і Куриленко (відео)
"Анігіляція" - екранізація однойменного фантастичного роману Джеффа Вандермеєра. Світова прем'єра запланована на 23 лютого 2018 року.
За сюжетом біолог, яку грає Портман, очолює експедицію у так звану "Зону Ікс". Ця зона виникла на південному узбережжі США після того, як її відгородив від решти світу загадковий інопланетний бар'єр.
Портман з'ясовує, що відбулося за бар'єром з її чоловіком, якого грає Оскар Айзек. Айзек раніше виконав одну з головних ролей і в Ex Machina.