Вийшов трейлер фантастичного фільму з Наталі Портман від творця Ex Machina (відео)

Студія Paramount Pictures випустила перший трейлер фільму "Анігіляція", головну роль в якому виконала Наталі Портман. Режисером проекту виступив Алекс Гарленд, який раніше написав сценарій і зняв за ним фільм про дівчину-робота та її творця Ex Machina.

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"Анігіляція" - екранізація однойменного фантастичного роману Джеффа Вандермеєра. Світова прем'єра запланована на 23 лютого 2018 року.

За сюжетом біолог, яку грає Портман, очолює експедицію у так звану "Зону Ікс". Ця зона виникла на південному узбережжі США після того, як її відгородив від решти світу загадковий інопланетний бар'єр.

Портман з'ясовує, що відбулося за бар'єром з її чоловіком, якого грає Оскар Айзек. Айзек раніше виконав одну з головних ролей і в Ex Machina.