Падіння Мі-24 у Сирії потрапило на відео

17:41, 01 грудня 2017
Світ
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На відео можна побачити, що один з двигунів охоплений полум'ям.

Бойовики з угрупування "Джабаль Шейх Муджахидін" опублікували відео з катастрофою вертольота Мі-24 ВПС Сирії.

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На записі видно, що один з двигунів охоплений полум'ям, пише у своєму Telegram-каналі Directorate.

За словами бойовиків, вони збили вертоліт. За іншою версією, він упав через технічні неполадки.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада ІДІЛ показала знищення російського вертольота Мі-24 в Сирії.

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Теги: #Мі-24 у Сирії#падіння Мі-24 у Сирії