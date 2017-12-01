Падіння Мі-24 у Сирії потрапило на відео

Бойовики з угрупування "Джабаль Шейх Муджахидін" опублікували відео з катастрофою вертольота Мі-24 ВПС Сирії.

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На записі видно, що один з двигунів охоплений полум'ям, пише у своєму Telegram-каналі Directorate.

За словами бойовиків, вони збили вертоліт. За іншою версією, він упав через технічні неполадки.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада ІДІЛ показала знищення російського вертольота Мі-24 в Сирії.