Падіння Мі-24 у Сирії потрапило на відео
17:41, 01 грудня 2017Світ
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На відео можна побачити, що один з двигунів охоплений полум'ям.
Бойовики з угрупування "Джабаль Шейх Муджахидін" опублікували відео з катастрофою вертольота Мі-24 ВПС Сирії.
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На записі видно, що один з двигунів охоплений полум'ям, пише у своєму Telegram-каналі Directorate.
За словами бойовиків, вони збили вертоліт. За іншою версією, він упав через технічні неполадки.
Як повідомляв УНІАН, 30 листопада ІДІЛ показала знищення російського вертольота Мі-24 в Сирії.
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