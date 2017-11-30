ІД показала знищення російського вертольота Мі-24 у Сирії (відео)
13:38, 30 листопада 2017Світ
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Бойовики показали кадри знищення вертольота Мі-24 ВКС РФ.
Telegram-канал Directorate 4, який займається оглядом діяльності ІД, опублікував фрагмент з фільму "Ісламської держави" "Полум'я війни 2".
У записі показано знищення російського вертольота Мі-24 за допомогою ПТРК "Конкурс".
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"Подія сталася 4 листопада 2016 року в районі н. п. Хувейсіс. Раніше бойовики не публікували повний запис", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 17 листопада бойовики "Ісламської держави" знищили російський танк Т-90 і більше десяти сирійських військовослужбовців під час боїв під Абу-Камалем.
Раніше, 25 жовтня, бойовики ІДІЛ захопили танк Т-90А, поставлений сирійським військовим з Росії.
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