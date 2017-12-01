"Це сміховинно": Тіллерсон прокоментував чутки про свою відставку

Державний секретар США Рекс Тіллерсон вперше прокоментував інформацію про свою відставку. Чутки про те, що в Білому домі хочуть змістити його з посади, він назвав "сміховинними", передає Associated Press.

"Це сміховинно. Це сміховинно", - повторив Тіллерсон, відповідаючи на питання журналістів у Державному департаменті США.

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Як повідомляв УНІАН з посиланням на The New York Times, в Білому домі розроблений план звільнення державного секретаря США Тіллерсона, який має розбіжності з президентом Трампом.

За даними джерел - високопоставлених посадових осіб з Адміністрації президента США, протягом наступних кількох тижнів на посаду держсекретаря США повинен бути призначений директор Центрального розвідувального управління Майк Помпео, чию посаду займе сенатор від Республіканської партії штату Арканзас Тому Коттон, який є ключовим союзником Трампа в питаннях національної безпеки.

При цьому в Білому домі офіційно не підтвердили інформацію про відставку державного секретаря США Рекса Тіллерсона.