Стало відоме можливе покарання для Флінна за брехню

Колишньому раднику президента США з національної безпеки Майклу Флінну може загрожувати ув'язнення і штраф за те, що він збрехав ФБР. Про це повідомляє Washington Examiner із посиланням на документи мін'юсту.

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Як повідомляється, прокурори чекають до шести місяців в'язниці для Флінна і штраф від $500 до $9,5 тис.

Раніше екс-радника звинуватили в тому, що він збрехав при дачі свідчень ФБР. Згодом Флінн визнав себе винним.

Крім цього, ЗМІ повідомили, що він готовий дати свідчення проти президента США Дональда Трампа.